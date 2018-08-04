HTC bir süredir tek dikkatini U12+’a vermek konusunda kararlı görünüyordu. Ufukta U12 modeliyle ilgili hala haber yok ancak şimdi söylentiler “Imagine Life” yani HTC U12 Life hakkında. Yeni bir söylentiye göre cihaza ait olan bir şema çevrimiçi olarak yayımlanmış. Tasarım Google Pixel serisini hayli anımsatıyor.

HTC U12 Life, Pixel Akıllı Telefonlarını Andırıyor

Görünüşe göre, U12 Life çift tonlu bir arka kapağa sahip olabilir. Ne yazık ki, bu bir şematik olduğundan, Google Pixel telefonlarında olduğu gibi iki ayrı malzemenin mi, yoksa renk, desen veya kaplamada bir farklılık mı olduğunu bilemiyoruz. HTC, göz alıcı panel tasarımları üretmede çok çaba harcamasıyla biliniyor. Bu yüzden her iki seçenek de aynı derecede mümkün görünüyor.

Bir HTC telefonu için dikey çift kamera modülünden bahsetmenin de oldukça sıra dışı olduğunu söylemeliyiz. Şemalar U12 Life hakkında pek detay vermiyor. Ekranın 18:9 en-boy oranına sahip olduğu görülüyor ve alttaki oldukça geniş alt çene üzerinde kontrol tuşları bulunmuyor.

Güç düğmesi telefonun sağ tarafında, beklenen konumunda ve üzeri dokulu gibi görünüyor. Ayrıca, U12+ ‘da olduğu gibi dokunmatik hassasiyetli bir tuş mu yoksa alışılmış fiziksel bir çözüm mü olacak henüz belli değil. Aynı şey tek bir parça gibi görünen ses tuşları için de geçerli.

Daha önceki sızıntılara göre U12 Life, 1080 x 2160 piksel çözünürlükte (18 9) bir 6 inç ekrana, Snapdragon 636 yonga setine, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanına ve bir microSD yuvasına sahip olacak. Kamera departmanının LED flaşlı 13 MP özçekim kamerası ve 16MP + 5MP, 4K video yakalama özellikli çift lens düzeneğine sahip olacağı belirtilmiş. Diğer detaylar arasında 3600 mAh pil ve 350 dolar fiyat etiketi bulunuyor.