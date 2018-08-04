Galaxy Note 4 bugün 4 yaşında bir telefon olmasına rağmen Samsung‘un cihazla ilgilendiğini görmek güzel. Güncelleme küçük bile olsa, bu noktada yeni bir işletim sistemi sürümü beklemek gerçekçi olmazdı.

Samsung Galaxy Note 4’ün Batarya Ömrünü Artıran Gelişme

OTA güncellemesi Hollanda’da tespit edildi ve 22,4 MB büyüklüğünde. Değişim günlüğü iyileştirilmiş güvenlik özelliklerine işaret ediyor. Ancak kullanıcılar hala Şubat 2018 güvenlik yamasıyla karşılaştıklarını söylüyorlar. En iyi tahminle Samsung, temmuz ayı güvenlik yamasını yollamadan önce kritik bir hatayı düzeltmek adına bu hamle yapmış olabilir.

Buna ek olarak, güncelleme daha iyi güç yönetimi, performans ve kararlılık getiriyor. Ancak bunların hiçbirinin detayları günlükte açıklanmak istenmemiş. Güncelleme Avrupa’ya ulaştığına göre birkaç gün içerisinde tüm dünyaya yayılacaktır. Peki siz Galaxy Note 4 akıllı telefonunuzda bir güncellemeye rastladınız mı?

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