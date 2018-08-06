iOS’un iPhone ve iPad’lere özel olarak geliştirdiği Notlar uygulaması akıllı telefonda anlık olarak not almanıza, aldığınız notları düzenlemeye yarar. Notlar uygulamasında aldığınız notları telefon rehberinizdeki arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz gibi sosyal medya uygulamalarında da arkadaşlarınızla bu notları paylaşabilirsiniz.

Notlar uygulamasında yanlışlıkla sildiğiniz notları da geri getirebilir, geri getirilen notları eskisi gibi kullanabilir, düzenleyebilirsiniz.

iOS: Silinen Notları Kurtarma

Notlar uygulamasında kaydettiğiniz notlar silindiğinde ilk olarak uygulamaya girin ve uygulama ana ekranının sol üst köşesindeki < butonuna tıklayın. Buradaki ekranda iPhone’unuzda kayıtlı olan, önceden oluşturduğunuz notların klasörleri bulunacak. En altta bulunan Son Silinenler seçeneğine tıklayın ve kurtarmak istediğiniz metnin başlığını sola doğru kaydırın. Mor klasöre tıklayın ve kurtaracağınız notun hangi notlar klasörüne kaydedileceğini seçin.

Sildiğiniz notlar 30 gün boyunca, uygulamanın Son Silinenler bölümünde kalır. Daha sonra Son Silinenler bölümündeki sildiğiniz tüm notlar kalıcı olarak silinir.

Notlar uygulamasında oluşturduğunuz notlara tablo, fotoğraf veya video, çizim ekleyebilirsiniz. Notları ayrı ayrı klasör içinde tutarak notlara erişmek istediğiniz zaman daha kolay bir şekilde, oluşturduğunuz notlara erişebilirsiniz. Ayrıca, oluşturduğunuz notlara güvenlik kilidi ekleyebilir notlarınızı saklayabilirsiniz. Notlarınızda eğer bir görsel veya video kullanırsanız tüm notlarda kullanılan medya dosyalarını da görüntüleyebilirsiniz.

iOS: Silinen Notları Kurtarma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!