Apple iPhone‘da kayıp ve silinen notları geri getirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. iPhone’daki Notes uygulaması kısa bilgileri basitçe not etmek için kullanılabilen hayli pratik bir çözüm. iCloud ile eşitlenebildiği için de bu notlara diğer Apple cihazlarınızdan da ulaşabiliyorsunuz. Notları parola koruması altına alabilmeniz de mümkün.

Apple iPhone’da önemli bilgiler içeren bazı notlarınız silinmiş ya da kaybolmuş olabilir. Bunları kurtarmak için deneyebileceğiniz birkaç yöntem var.

iPhone: Kayıp ve Silinen Notları Geri Getirmek

Recently Deleted Klasöründen Geri Yükleme

Fotoğraflara benzer şekilde notlar için de Recently Deleted klasörü bulunmakta. Silinen notlar burada 30 gün boyunca tutulmaya devam ediliyor, sonrasında ise kalıcı olarak siliniyor.

Notes uygulamasını açın ve arayüzde sol üst kısımda yer alan butona dokunun.

Recently Deleted seçeneğine dokunun.

Geri getirmek istediğiniz notu seçin ve Recover butonunu kullanın.

iTunes veya iCloud Yedeği

Silinen notları geri getirmek için iTunes yedeklerinden de yararlanabilirsiniz.

Eğer aldıysanız iCloud yedeği de silinen notları geri getirmek için kullanılabilir. Settings > İsminiz > iCloud > Manage Storage > Backups yolunu izleyerek yedek alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz. Buradan cihaz isminin üzerine dokunup son yedek alınma tarihini görebilirsiniz.

Veri Kurtarma Yazılımlarını Kullanarak

Üstteki yöntemlerden sonuç alamıyorsanız üçüncü parti bir veri kurtarma yazılımından yardım alabilirsiniz. Bu işlem için önerebileceğimiz çözümlerden birisi iMobie tarafından geliştirilen PhoneRescue.

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