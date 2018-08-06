Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F Android Nougat root rehberi ile karşınızdayız. Android Nougat işletim sistemi versiyonu yüklü 2017 model Samsung Galaxy A5 akıllı telefonda ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte.

Ele alacağımız işlemin çeşitli riskler (softbrick, bootloop gibi) içerdiğini, cihazı garanti kapsamı dışında bırakacağını; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu ifade edelim.

Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F Android Nougat Root Rehberi

Gerekenler

CF-Auto-Root Dosyası

Odin

USB Debugging / USB Hata Ayıklama seçeneğinin etkinleştirilmesi

Samsung Galaxy A5 2017 Root

Akıllı telefonu Download mode’da başlatın. Bunun için akıllı telefonu kapatın. Güç, ana ekran ve ses azaltma tuşlarına basılı tutun. Ekranda uyarı belirince tuşları serbest bırakın. Download mode’a girişi doğrulamak için ses artırma tuşuna basın.

Kişisel bilgisayarınızda Odin’i başlatın ve Galaxy A5 2017 akıllı telefonu USB kablosuyla PC’ye bağlayın.

Odin arayüzünde ID:COM bölümü sarıya bürünecektir.

İndirmiş olduğunuz CF-Auto-Root dosyasını genişletin.

Odin arayüzünde AP butonuna tıklayın ve genişletmiş olduğunuz images klasöründeki image.tar.md5 dosyasını seçin.

Odin’deki seçenekler arasından Auto Reboot ve F. Reset Time‘ın işaretli olduğundan emin olun.

Start butonuna tıklayarak flash’lama işleminin başlatılmasını sağlayın.

Cihazınız recovery modunda açılacak ve gerekli paketlerin kurulumu gerçekleştirilecektir. Odin arayüzündeki ID:COM portu yeşil renge bürünecektir.

Akıllı telefon yeniden başladığında bilgisayar ile olan bağlantısını kesebilirsiniz.

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