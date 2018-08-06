Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefonlarda Ultra Dark Mode’u etkinleştirerek pil tasarrufu sağlamak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Dark mode / gece modu özelliği esasında Android kullanıcıları için yeni bir kavram değil. Akıllı telefonlarda arayüzü siyah tona bürüyerek gözlerin daha az yorulmasını sağlıyor, kimi durumlarda pil tasarrufu da elde edilebiliyor. Google, Android işletim sisteminde koyu renk modunu şu ana kadar doğal şekilde sunmamıştı fakat Android P versiyonunda bu mod mevcut.

AMOLED ekran barındıran Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinde üçüncü parti araçlardan faydalanıp aşağıdaki basamakları takip etmek suretiyle Ultra Dark Mode’u etkinleştirerek pil tasarrufu sağlamak mümkün.

Samsung Galaxy S9: Ultra Dark Mode’u Etkinleştirerek Pil Tasarrufu Sağlamak

Gerekenler

Samsung Galaxy S9/S9+

Android 8.0 Oreo

Black_Edition_V2 by MINU kurulumu

Andromeda

Substratum Theme Engine

Swift Black Substratum Theme

Settings» Lock Screen and Security» Install Unknown Apps» Substratum yolunun izlenip Allow from this Source seçeneğinin etkinleştirilmesi

Kişisel bilgisayar

Andromeda Client

USB Type-C kablo

Settings» About Phone» Software Information yolunun izlenip Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunularak Developer Options menüsünün etkinleştirilmesi ve bu menüdeki USB Debugging seçeneğinin aktive edilmesi

Black_Edition_V2 Theme By MINU Kurulumu

Akıllı telefonda Samsung Themes uygulamasını açın.

Black_Edition_V2 teması için arama gerçekleştirin ve temayı indirin.

Temanın uygulanmasını sağlayın.

Ultra Dark Mode’u Etkinleştirme

Cihazınızı USB kablosu ile kişisel bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazda Andromeda’yı açın ve arayüzdeki dişli çark simgeli butona dokunun.

Allow debuggable substratum builds kutucuğunu işaretleyin.

Bilgisayarınızda Andromeda istemcisini indirdiğiniz klasöre gidin.

start_andromeda.bat dosyasına çift tıklayın ve devam etmek için herhangi bir tuşa basın.

İletişim kurulduğunda akıllı telefondaki Andromeda uygulaması yeşile bürünecektir.

Şimdi cihazdaki Substratum uygulamasını çalıştırın ve Swift Black temasına dokunun.

Dokununca açılan listeden Android 8 Samsung‘u seçin. Hemen yanındaki anahtarı etkinleştirin.

Sağ alt köşedeki yüzen formdaki butona dokunun ve Install selected ile devam edin.

Yine Install seçeneğine dokunun ve kurulumun tamamlanmasını bekleyin.

Üstteki aşamayı tüm uygulamalar için gerçekleştirin.

İşlem tamamlanınca cihazın bağlantısını kesin ve cihazı yeniden başlatın.

Bir Overlay’i Kaldırmak

Cihazınızdaki Substratum uygulamasını açın.

Manager sekmesine erişin.

Silmek istediğiniz overlay’i seçin.

Sağ alt köşedeki yüzen formdaki butona dokunun ve Uninstall selected’i seçin.

İşlem bu kadar basit! Artık cihazınızdaki tüm uygulamalar siyah temaya sahip olacaktır.

NOT: Bir temayı uyguladıktan sonra bir uygulama güncellenirse, daha sonra temanın da güncellenmesi gerekiyor. Güncellenmezse uygulama kapanmaya zorlanıyor. Bir uygulamayı güncellemek için önce seçilen overlay’i kaldırın ve ardından yeni güncellenen overlay’i yükleyin.

Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonlarda AMOLED ekranlar bulunduğu için koyu temanın pil tasarrufu sağladığını belirtelim.

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