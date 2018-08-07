Pokemon GO‘nun oyuncu tabanı, geliştirici Niantic’in pek çok büyük oyun özelliği eklemediğinden son birkaç ay içinde daraldı. Fortnite ve PUBG Mobile’ın piyasaya sürülmesi de kitlesinin bir kısmını aldı.

Açıklandı! Beklenen Pokemon GO Özelliği Nihayet Geliyor!

Ancak Niantic, uzun zamandır beklenen PvP savaşlarının eklenmesiyle son zamanlarda kaybettiği bazı oyuncuları geri kazanmaya kararlı. Niantic’in EMEA bölgesi pazarlama müdürü Anne Beuttenmüller geçtiğimiz günlerde, stüdyonun yıl sonuna kadar Pokemon GO’ya PvP modu eklemeyi planladığını söyledi:

“Oyunda mevcut olan öğeleri sürekli geliştiriyoruz ve bu yılın sonuna doğru eklemek istediğimiz bir sonraki şey PvP modudur.”

Niantic’in önümüzdeki aylarda hayata geçirmeyi planladığı diğer değişiklikler, oyuna iki ay önce eklenen oyun içi arkadaşlık ve ticaret özellikleri ile ilgili bazı ufak tefek şeyler olarak sıralanıyor.

PvP savaşlarının tam olarak ne zaman oyunculara ulaşacağını bilmememize rağmen, en azından Niantic bu özellik üzerinde çalıştığını ve yılın sonuna doğru yayımlanacağını doğrulamış oldu.

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