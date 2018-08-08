Yeni bir Xiaomi Pocophone F1 sızıntısı bize cihaz hakkında tanıdık bilgiler veriyor. Ancak büyük bir farklılık var. Bu kez cihazın bir video görüntüsüyle karşı karşıyayız. Pocophone F1 böylece ilk kez bir videoda görülmüş oluyor.

Xiaomi Pocophone F1 Videosu Resmen Yayımlandı

Videoda Pocophone F1’in kutudan çıkarılması ve çalıştırılması aşamaları gösterilmiş. Ancak bir video daha var bu da F1’i AnTuTu yazılım testinden geçerken gösteriyor.

İlk videonun ikincisinden daha ilginç olduğu söylenebilir. Bu zamanada kadar Pocophone F1 hakkında yapılmış hemen hemen bütün sızıntıları doğruluyor. Cihazın tasarımını, üzerinde donanım özelliklerinin yazdığı kutusunu ve hatta 4000 mAh devasa bataryasını bile. Cihaz Snapdragon 845 yonga setiyle ve bu çipseti soğutan gelişmiş bir sıvı soğutma sistemine sahip. Aynı zamanda 20 MP bir özçekim kamerası ve IR yüz tanıma özelliği sunuyor.

Videolarda henüz doğrulanmayan tek şey Full HD+ 6,18 inç ekran olmuş. Ayrıca ikinci videoda gösterilen AnTuTu sonucuyla daha önce de karşılaşmıştık. Ancak video halinde görmemiz puanın bir anlamda doğrulanmasını sağladı. Şimdiyse sırada birilerinin Pocophone F1’in 420 avro fiyat etiketini (en ucuz Snapdragon 845’li telefon) ve çıkış tarihini sızdırması gerekecek.

Video 1

Video 2

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.