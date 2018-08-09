Android Pie’da ekran görüntüsü almak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android işletim sistemli akıllı telefonlardaki ekran görüntüsü alma özelliğinin ne kadar faydalı olduğu konusunda sanıyoruz herkes bizimle aynı fikirde olacaktır. Zaman zaman çeşitli internet sitelerinde veya sosyal ağlarda gördüğümüz içerikleri bir kenara kaydetmek / arkadaşlarımızla paylaşmak için ekran görüntüsü alıyoruz. Bu özellik bizler gibi içerik hazırlayan teknoloji editörlerinin işlerini de hayli kolaylaştırmakta. Yeni bir akıllı telefon satın alan kullanıcıların yaptıkları ilk şeylerden birisi doğal olarak cihazda ekran görüntüsünün nasıl alınabildiğini öğrenmek oluyor.

Google’ın resmi duyurusunu kısa süre önce gerçekleştirdiği Android Pie işletim sisteminde çok sayıda yenilik ve değişiklik var. Ekran görüntüsü alma özelliğinde de yenilikler söz konusu. Android Pie’da ekran görüntüsü almak oldukça kolay.

Android Pie’da Ekran Görüntüsü Almak

Android Pie’da ekran görüntüsü almak için kullanılabilecek iki yöntem var: Birisi demode yöntem, diğeri de yeni ve daha eğlenceli olan yöntem.

Önceki Android versiyonlarında güç ve ses azaltma tuşlarına aynı anda basılı tutulduğunda ekran görüntüsü alınabiliyordu, bu yöntem Android Pie versiyonunda da aynı şekilde geçerli.

Yeni yöntem ise şu şekilde:

Güç tuşuna ekranın sol kısmında menü belirene kadar basılı tutun.

Açılan menüdeki Screenshot seçeneğine dokunun. Ekran görüntüsü alınacaktır.

Hangi yöntemle ekran görüntüsü alırsanız alın Markup adı verilen yeni araçla aldığınız görüntü üzerinde hızlı şekilde düzenleme yapabiliyorsunuz.

Ekran görüntüsü alındıktan sonra bildirim belirecektir. Buradaki Edit seçeneğine dokunun.

Buradaki araçlarla aldığınız görüntüyü kırpabilir, kalemle yazı yazabilir, kalem rengini değiştirebilir ve yaptığınız değişiklikleri geri – ileri alabilirsiniz.

Yaptığınız değişiklikleri kaydettikten sonra ekran görüntüsünü sosyal ağlarda ya anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

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