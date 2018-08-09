Google Asistan, Android cihazlar için yardımcı asistan uygulamasıdır. Google’ın geliştirdiği bu uygulama, akıllı telefonunuzda işlerinizi daha kolay halletmenizi sağlar. Tek bir komut ile işinizi gerçekleştiren Google Asistan uygulamasını kullanarak arama yapma, müzik açma, uygulama başlatma, uygulama içi eylemde bulunma ve diğer eylemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Google Asistan İçin Varsayılan Müzik Hizmetini Değiştirme

Google Asistan’ı kullanarak bir müzik açmaya çalıştığınızda Google Asistan bu müziğin adını doğru algılasa da müzik hizmetinde, arattığınız müzik bulunmadığı için müzik başlamaz. Google Asistan’ı kullanarak bütün müzikleri içinde barındıran bir müzik hizmetini varsayılan müzik hizmeti olarak değiştirmek isterseniz ilk olarak telefonunuzun ana ekran tuşuna basılı tutun.

Ana ekran tuşuna bastığınızda Google Asistan başlatılacaktır. Açılan pencerenin sağ üst köşesindeki mavi çekmece simgesine tıklayın ve bu adımdan sonra açılan sayfada sağ üst köşede bulunan üç noktaya dokunun, Ayarlar‘ı seçin.

Ayarlar ekranında Hizmetler başlığının altında bulunan Müzik‘e tıklayın. Burada, Google hesabınız ile bağlı olduğunuz diğer müzik hizmetleri yer alacaktır. Varsayılan olarak değiştirmek istediğiniz müzik hizmetini seçin.

Müzik hizmetini Google Asistan için değiştirdikten sonra Google Asistan’a müzik başlatma komutu verdiğinizde, aradığınız müzik, varsayılan müzik hizmetinde bulunursa başlatılacaktır.

Google Asistan İçin Varsayılan Müzik Hizmetini Değiştirme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!