Yeni ortaya çıkan bir Weibo paylaşımına göre herkesin merakla beklediği Android 9.0 güncellemesini alan sıradaki marka Huawei olacak. Güncelleme birinci gününde Pixel ve Essential Phone cihazlarına ulaşmış ve ardından Nokia 7 Plus tarafından ziyaret edilmişti.

Huawei Android 9 Pie Alan Sıradaki Marka Olacak

Huawei’in dört akıllı telefonu 6 Ağustos tarihinde Android 9.0 P Beta programına dahil oldu. Sözü edilen telefonların sırasıyla şu amiral gemileri olduğu belirtiliyor: Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, Honor 10 ve Honor V10. Ancak P20 Pro‘nun da bu listeye ekleneceğine şüphe yok.

Ancak şu var ki Huawei cihazlarında sıkı modifiye edilmiş arayüzler kullanıyor. Bu nedenle yeni arayüzünü Android 9.0 Pie işletim sistemine optimize etmesi normalden biraz daha uzun sürecektir. Bu nedenle yeni EMUI 9.0 arayüzünün çok sayıda yeni özellikle gelmesini bekliyoruz.

Weibo gönderisinde aynı zamanda söz konusu Huawei cihazlar güncellemeyi aldıktan sonra, markanın geriye kalan birçok diğer modelinin de Android Pie’a kavuşacağı söylenmiş. Huawei’in önümüzdeki günlerde resmi Android 9.0 yol haritasını açıklaması bekleniyor.

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