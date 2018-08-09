Huawei yaklaşan Mate 20 Pro‘da pil kapasitesini ve genel dayanıklılığı cihazın ana pazarlama noktası haline getirecek gibi duruyor. Bu bilgi şirketin cihazla ilgili hazırlamış olduğu ve üzerinde önceki modellerin batarya kapasitelerinin yer aldığı özel bir afişten geliyor.

Huawei Mate 20 Pro Rekor Pil Kapasitesiyle Geliyor

Aşağıdaki resimde de görülebileceği gibi bir sonraki amiral gemisi olan Huawei akıllı telefonu, pil kapasitesine gelindiğinde hem Mate 10 Pro hem de P20 Pro’nun üstünde olacağa benziyor. Bu modellerin her ikisi de 4,000 mAh‘lik bir pil hücresine sahip. Bu yüzden Mate 20 Pro’da en azından daha büyük bir batarya olması bekleniyor. 4100 mAh’lık bir değer bile teknik olarak oldukça büyük sayılırdı. Ancak böyle olsa bile fazla hayal kırıklığına uğramayın.

Huawei Mate 20 Pro amiral gemisinin Kirin 980 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Bu çipset önümüzdeki IFA etkinliğinde yani bu ayın sonunda duyurulacak. P20 Pro’da bulunan üçlü kamera düzeneğinin bu cihazda da sunulacağı düşünülüyor. Samsung yapımı 6,9 inç büyüklüğünde kıvrımlı bir OLED panelin varlığı ise diğer tahminler arasında.

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