Samsung Galaxy Note9 nihayet tanıtıldı ve bu cihaz ile büyük değişiklikler bekleyen kullanıcıların aklında acaba Galaxy Note8’den Note9’a geçmeye değer mi sorusu var. Eğer siz de yükseltme yapmayı düşünüyorsanız, bu yazımızda Samsung Galaxy Note9 ile Note8 arasındaki farklar neler bunu ele alıyoruz.

Samsung Galaxy Note9 ile Note8 Arasındaki Farklar

Tasarım

Cihazlara baktığımızda hangisinin yeni hangisinin eski olduğunu ayırt etmek oldukça zor. Zira iki cihazda aynı tasarım dilini kullanıyor. Galaxy Note9tıpkı Note8 gibi cam ve metalin bir arada olduğu bir gövde yapısı ve kıvrımlı Infinity Ekran tasarımıyla geliyor. Telefonları yan yana koyduğumuzda butonların ve yuvaların birçoğunun yerleşiminde değişiklik yapılmadığını görüyoruz. Ancak Samsung nihayet parmak izi sensörünün yerini kameranın altına almaya karar vermiş.

Tasarımın bu anlamda fazla değişmediği söylenebilir. Zira bugüne kadar aktardığımız bilgilerde çoğunlukla bunun altını çizmiştik. Her iki telefondaki IP68 su dayanıklılığı, kalp ritim sensörü ve hatta 3.5 mm kulaklık girişleri dahi aynı. S Pen yine birbirlerine oldukça benziyor. Bu kez tek farklılık olarak Samsung’un Bluetooth LE özelliğini bu özel kaleme kazandırmış olması var. Bu da medyaları ve kamerayı uzaktan kontrol etmeyi sağlayacak.

Ekran

Yine Note9 ile Note8 ekranında bir farklılık olduğunu söylemek neredeyse imkansız. Note8 amiral gemisi 6,3 inç 1440 x 2960 Super AMOLED panelle gelirken, Note9 ufak bir farkla 6,4 inç bir ekrana sahip. Bunu aynı Quad HD+ çözünürlükle sunuyor. Görüş açıları, canlı renkler ve keskin detaylar anlamında aralarında belirgin bir fark bulunmuyor. Samsung’un burada “bozuk değilse tamir etme” yaklaşımını izlediği söylenebilir.

Kullanıcı Arayüzü

Note9 kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor ve bu anlamda Note8 ile hissiyat ve deneyim anlamında hiçbir fark yok. Üretkinliğe gelindiğinde Note9’a buna yardımcı olması için eklenen birkaç önemli özellik söz konusu. Örneğin, masaüstü benzeri bir deneyim yaşamak için artık DeX Pad’e ihtiyaç kalmıyor. Artık tek ihtiyacınz olan şey bir USB Type-C – HDMI dönüştürücüsü. Ardından AR surat ifadelerini de geliştirmişler. Artık daha gerçekçiler ve daha fazla arka planla geliyorlar. Ayrıca bir de “fotoğraf çizim modu” söz konusu. Çektiğiniz fotoğraflara S Pen yardımıyla işaret koyabiliyorsunuz.

Bluetooth desteği kazanan S Pen ile PowerPoint sunumlarında önceki ve sonraki slaytlara gidilebiliyor. Her ne kadar bu özellikler pek belirgin şeyler olmasa da, geliştiricilerin sunulan resmi SDK’lar ile neler yapabileceğini görmek ilginç olacak.

Galaxy Note9 S Pen’i Note8 ile oldukça benzer. Ancak daha fazlasını yapabiliyor.

Performans

Note9 yerini aldığı Note8 karşısında Qualcomm Snapdragon 845’i kullanıyor. ABD’li cihazlarda bu benzer performans veren Exynos 9810 idi. Bu da doğal olarak Snapdragon 835’e kıyasla bir yükseltme demek. Note9 oyunlarda “su karbon soğutma sistemi” denilen havalı bir özellik ile geliyor. Bu da ısıyı sistemden daha iyi uzaklaştırarak performansın azalmasını önlüyor. Ancak diğer görevler için her iki telefon da aynı akıcılık düzeyine sahip.

Dahası, Samsung yeni cihazı Note9 ile yine 6 GB RAM sunuyor. Bu da selefi ile aynı miktar demek. Ancak bu kez depolama seçeneğini 128 GB’a yükseltiyor. Bu da iki kat yüksek demek. Ayrıca 8 GB ve 512 GB şeklinde bir satın alma seçeneği daha mevcut. Ayrıca hâlâ microSD kart desteği sunuluyor.

Kamera

Samsung amiral gemileri en çok fotoğraf becerileriyle ön plana çıkıyor. Note9 kamerası Note8’e kıyasla çift kamera düzeneği ile teoride daha iyi fotoğraflar sunuyor. Note9 ayrıca Galaxy S9 ve S9+’dan farklı olarak değişken lens açıklığı ile geliyor. Note9’un kamera düzeneği bu kez şöyle: Geniş açı f1.5 / f2.4 12 MP lens ve telefoto f/2.4 12 MP sensör. Note9’un buradaki asıl farklılığı yine değişken lens aralığı. Bu özellik ile düşük ve yüksek ışıkta daha net görüntüler vaat ediliyor.

Note9 rakiplerinin sıklıkla kullandığı “yapay zeka” yerine “akıllı kamera” adını verdiği bir teknolojiyle geliyor. Kamera görüntüyü algılayarak, neyin çekilmek istendiğinde göre “sahneyi optimize” ediyor. Ayrıca eğer lens lekeliyse veya çekim esnasında biri göz kırptıysa bunu algılıyor. HDR ve canlı odaklanmanın da iyileştirildiğinden bahsedilmiş.

Video kayıt anlamında ne yazık ki fazla bir şeyden söz edilmedi. Note9’un en azından S9 / S9+ ile sunulan özelliklere sahip olacağını tahmin ediyoruz.

Batarya

Her iki telefonun şasine baktığınızda Note9’un bir miktar daha kalın olduğunu farkediyorsunuz. Bunun nedeni Samsung’un Note9 ile 4000 mAh bir batarya sunması. Note8’in 3300 mAh bataryasına göre belirgin bir yükseltme denebilir. Yeni çipsetin getirdiği optimizasyonlar da düşünülürse fark daha da artacaktır. Note9 yine kablosuz şarj ile geliyor. O nedenle Note8’e kıyasla burada da fark yok.

Galaxy Note9, Note8’e kıyasla biraz daha kalın. Bunun nedeni daha büyük batarya kapasitesi.

Fiyat

Note8 geçtiğimiz yıl piyasaya çıktığında ortalama 950 dolar gibi bir fiyatla sunulmuştu. Şimdi 750 dolarlara kadar inmiş durumda. Bu anlamda Note9’un ilk aylarda en az 1000 dolar seviyelerinde olacağını tahmin ediyoruz. Eğer Note8’den Note9’a geçmeyi düşünüyorsanız şimdilik biraz beklemek daha doğru olabilir. Zira iki cihaz arasındaki en belirgin farklar yeni S Pen özellikleri, daha yüksek batarya ve dahili depolamanın iki katına çıkması olmuş. Tabii bir de sadece USB Type-C – HDMI dönüştürücüsü ile masaüstü deneyimi sunması var.

Bunların dışında Note8 hala Note9 karşısında, birçok noktasının aynı olduğu düşünüldüğünde, iyi bir seçenek. Her ne kadar geçtiğimiz yılın donanımını kullansa da Note8’in uzun yıllar performansından bir şey kaybetmeyeceği aşikar. Note9 ise daha çok “çıkması gerektiği için” piyasaya sürülen bir model olmuş. Birçok donanımı yükseltilmiş ancak ortada yeteri kadar hissedilir bir fark yok. Samsung Galaxy Note9 ile Note8 arasındaki farklar böyleydi.

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