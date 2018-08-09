Popüler mesajlaşma uygulaması Snapchat‘te mesajların ne zaman silineceğini ayarlamak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Snapchat, akıllı telefon kullanıcılarının ilk etapta hemen adapte olamayacağı bir konsepte sahip. Gönderilen mesajı belirli bir zaman süresince açmadıysanız artık bu olanağı kaçırıyorsunuz. Tüm arkadaşlarınız o konu hakkında konuşurken siz mesajı görememiş oluyorsunuz. Sohbet mesajlarında limitli zaman süreci ya da bir defalık görüntüleme olanağı var.

Snapchat yakın zamanda bu konuda bazı değişikliklere gitti. Kullanıcılar artık gönderecekleri mesajın yalnızca bir kez görüntülendikten sonra otomatik olarak silinmesini ya da 24 saat boyunca çok defa görülebilmesini tercih edebiliyor.

Snapchat: Mesajların Ne Zaman Silineceğini Ayarlamak

Bu özellik Snapchat’in Android ve iOS versiyonlarına kısa süre önce dahil edildi. Yenilikten yararlanarak arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajların yalnızca bir kez görüntülendikten sonra otomatik olarak silinmesini ya da 24 saat boyunca çok defa görülebilmesini sağlayabiliyorsunuz.

Snapchat uygulamasını açın. Sol alt kısımdaki Chat butonuna dokunun. Daha önceki mesajlaşmalarınızdan birisini açın ya da yeni bir konu oluşturun. Arayüzde sol üst kısımda yer alan menü butonunu kullanın. Delete Chats seçeneğine girin.

Buradaki After Viewing seçeneğini tercih ederseniz göndereceğiniz mesaj arkadaşınız okuduktan sonra kendisini imha edecektir. 24 Hours after viewing‘i seçerseniz arkadaşınız mesajı görüntüledikten sonra 24 saat boyunca mesajı tekrar görüntüleme imkanına sahip olacaktır.

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