Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda WhatsApp Business hesaplarının mesajlarını engellemek için ne yapılması gerektiğini ele alacağız. Son yılların en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp geçtiğimiz yıl kullanıcı kitlesine daha fazla kullanım senaryosu oluşturmak adına WhatsApp Business hizmetini devreye aldı. Business hesaplarıyla birlikte işletmeler servis güncellemeleri, kampanya bilgileri ve diğer duyuruları müşterilerine kolayca ulaştırabilme imkanına kavuştu. Buradaki amaç işletmeleri SMS kullanımından WhatsApp’a, profesyonel bir çerçevede yönlendirmekti. WhatsApp’ın hem işletmeler hem de kullanıcılara daha interaktif bir platform sağladığı açık.

Müşterisi olduğunuz bazı işletmeler sizinle WhatsApp üzerinden, Business hesaplarıyla iletişime geçmiş olabilir. Bu firmalardan zaman zaman mesajlar alıyor olabilirsiniz. WhatsApp Business hesaplarından gelen bu mesajlar artık rahatsız edici boyutlara eriştiyse dilediğiniz WhatsApp Business hesaplarının mesajlarını engelleme yoluna gidebilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda WhatsApp Business hesaplarının mesajlarını engellemek oldukça kolay.

WhatsApp Business Hesaplarının Mesajlarını Engellemek

Öncelikle akıllı telefonunuzda kurulu olan WhatsApp uygulamasını çalıştırın.

Size mesaj göndermesini engellemek istediğiniz WhatsApp Business hesabıyla olan mesajlaşmanın üzerine dokunun.

Arayüzdeki Block seçeneğini kullanın.

WhatsApp Business hesaplarını engellemek için başka bir yöntem daha var: İlgili konuşma görüntülendikten sonra arayüzde sağ üst kısımda bulunan üç noktalı simgeye sahip butona dokunun.

Açılan menüdeki Block seçeneğine dokunun. İlgili WhatsApp Business hesabı artık size mesaj gönderemeyecek.

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