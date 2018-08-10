Akıllı telefonların 5 inçin altına düşmediği bir dünyada TCL, 3.3 inçlik bir Android akıllı telefonla Palm markasını canlandırmayı amaçlıyor. Evet, bütçe dostu bir telefona bakıyoruz. Ancak donanım özellikleri hayli ilginç. Dahası Android 8.1 çalıştırıyor!

Efsanevi Telefon Palm Geri Geliyor!

Android Police‘den gelen bilgilere bakılırsa sıradaki Palm akıllı telefonu 3,3 inç bir LCD ekrana sahip olacak ve bu ekranda 720p çözünürlük sunulacak. Cihaz aynı zamanda Snapdragon 435 çipseti, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Bunun yanı sıra farklı bellek seçeneklerinin de olması bekleniyor.

Dahası, Palm akıllı telefonu 800 mAh bir bataryayla geliyor. Bugünün standartlarına göre fazlasıyla küçük olabilir ancak hem az enerji harcayan Snapdragon 435 çipseti hem de minik 3,3 inç ekranı göz önüne alındığında cihazın bir günü rahatlıkla geçirmesi bekleniyor. Telefon aynı zamanda Android 8.1 Oreo işletim sistemini çalıştırıyor.

Kaynağa göre telefonun kod adı “Pepito“. En erken bu yıl içerisinde gelecek. Rekabetin pek fazla olmadığı ilginç bir segmente yerleşmiş olacak. Sonuçlarını merakla bekliyoruz.

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