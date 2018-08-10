Samsung Galaxy Note9 yalnızca birkaç saat önce resmiyet kazanmasına rağmen şimdiden birilerinin eline geçmiş görünüyor. Rusya’dan bir isim Galaxy Note9’un içini açmış ve cihazın bu yönünü selefi Note8 ile karşılaştırmış.

Samsung Galaxy Note9 Parçalarına Ayrıldı, Sonuçlar İlginç

Galaxy Note9 bildiğiniz gibi daha büyük bir pille geliyor. Ancak buna rağmen aynı hücre yoğunluğuna sahip. Görünüşe göre Samsung başka bir Note7 faciası yaşamak istemiyor. Yeni Note9’da batarya Note8’den daha fazla yer işgal ediyor. Bu sebeple Note9’daki diğer devrelerin yeri daraltılarak daha geniş bir bataryaya alan açılmış.

Telefonun içinde S Pen için ayrılan alan bu kez daha sağlam ve kırılma olasılığı daha düşük. USB-C yuvasının değiştirilmesi ise artık kolay ve görece ucuz. Çünkü bunu yaparken anakartın çıkarılması gerekmiyor. Kartın kendisi Note8’den küçükken, hoparlörü büyük tutulmuş. Teorik olarak daha iyi (ve daha yüksek) ses çıkarması beklenebilir.

Note9’un iç yapısıyla ilgili en ilginç şey ısıyı dağıtmak için kullanılan büyük bakır levhalar olmuş. Günümüzde son teknoloji akıllı telefonlarda bakır borular yaygın olsa da, bu plakanın Note8’e kıyasla geniş tutulması yeni cihazda ısıya dayalı performans kayıplarının görece az yaşanacağını gösteriyor.

Genel olarak Galaxy Note9, Note8 ile kıyaslandığında içeride dışarıda olduğundan daha farklı. Onarılabilirlik artık kolay ve ücretler daha düşük. Kıvrımlı ekran elbette bu anlamda en zayıf parça ve bu nedenle hâlâ ciddi bir ücreti bulunuyor. Ancak her şeye rağmen harika bir panel ve bu riski göze almaya değebilir.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.