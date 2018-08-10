YouTube İçin En İyi Telefon Hangisi? İşte Cevap

YouTube bugün ilk kez Device Report adında bir web sitesini hayata geçirdi. Bu web sitesinde YouTube için en iyi telefon hangisi sorusuna yanıt veriliyor. İşte YouTube izlemek için en iyi cihazlar.

YouTube İçin En İyi Telefon Hangisi?

Liste esasında fazla uzun tutulmamış. Ancak birçok büyük üreticinin amiral gemisini barındırıyor. YouTube ekibine göre listeye eklenen her cihaz geniş bir test sürecinden geçirilmiş. Kendileri ayrıca üreticilerle yakın ilişki içerisinde olduklarını ve cihazlarını YouTube için nasıl optimize edebileceklerini gösterdiklerini belirtmişler. En iyi YouTube telefonları toplamda 18 modelden oluşuyor. Modeller Samsung, LG, OnePlus, HTC, Huawei, Xiaomi, Google ve Nokia markalarına sahip.

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

OnePlus 6

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi Mix 2S

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ2 Compact

Huawei Mate 10 Pro

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Nokia 8 Sirocco

LG V30

HTC U12+

İlginç şekilde listede herhangi bir Apple cihazı yer almıyor. Bunun başlıca nedeni iOS telefonlarda Google’ın VP9 video kod çözücüsünün desteklenmiyor olması olabilir. Tüm YouTube İmza Cihazları altı çekirdek teknolojilerini desteklemek zorunda: HDR, 360 derece video, 4K oynatma, yüksek kare oranı, yeni nesil video çözücüleri ve fazlası. Geriye kalan tüm özellikleri buradan inceleyebilir ve YouTube için en iyi telefon hangisi bütçenize göre siz karar verebilirsiniz.

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