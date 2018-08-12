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Android 9 Alacak Huawei Telefonlar Listesi

Huawei Android 9

Huawei Android 9 güncellemesini yayımlamaya hiç olmadığı kadar hazır. Çinli firma son olarak Apple’ı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu. Peki hangi Huawei telefonlar Android Pie alacak?

Huawei Android 9 İçin Hazır!

Firmanın Honor isimli alt markası Android tabanlı EMUI işletim sistemini kullanıyor ve en az Huawei kadar beğeni topluyor. Bunun göstergesi elbette açıklanan son satış rakamları oldu. Zira satın alınan her iki Huawei telefondan biri Honor adını taşıyor.

Android 9 Alacak Huawei Cihazlar

Şirket yeni Android güncellemelerini yayımlama konusunda gayet olumlu bir geçmişe sahip. Bu Android 9.0 Pie ile pek farklı olmayacak gibi duruyor. Zira Android 9 alacak Huawei cihazlar şimdiden açıklandı ve söz konusu listede işte şu telefonlar yer alıyor:

  • Huawei Nova 3
  • Huawei Nova 3i
  • Honor 9 and 10
  • Honor View 10
  • Huawei P20, P20 Pro ve P20 Lite
  • Huawei Mate 20

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