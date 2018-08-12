Android 9 Alacak Huawei Telefonlar Listesi

Huawei Android 9 güncellemesini yayımlamaya hiç olmadığı kadar hazır. Çinli firma son olarak Apple’ı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu. Peki hangi Huawei telefonlar Android Pie alacak?

Huawei Android 9 İçin Hazır!

Firmanın Honor isimli alt markası Android tabanlı EMUI işletim sistemini kullanıyor ve en az Huawei kadar beğeni topluyor. Bunun göstergesi elbette açıklanan son satış rakamları oldu. Zira satın alınan her iki Huawei telefondan biri Honor adını taşıyor.

Şirket yeni Android güncellemelerini yayımlama konusunda gayet olumlu bir geçmişe sahip. Bu Android 9.0 Pie ile pek farklı olmayacak gibi duruyor. Zira Android 9 alacak Huawei cihazlar şimdiden açıklandı ve söz konusu listede işte şu telefonlar yer alıyor:

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Honor 9 and 10

Honor View 10

Huawei P20, P20 Pro ve P20 Lite

Huawei Mate 20

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