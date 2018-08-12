Windows Phone ile kariyerinde kötü bir dönem geçiren Nokia ilk kez stratejisini değiştirmiş ve Android telefonlara yönelme kararı almıştı. Android 9 Nokia cihazlar listesi de bu anlamda yayımlandı.

Android 9 Nokia Cihazlar Listesi Açıklandı

HMD Global tarafından satın alınan ünlü akıllı telefon markası Nokia’nın Pazarlama Müdürü Niel Broadley geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada Android Pie Nokia güncellemesi için geniş çaplı bir yol haritasına sahip olduklarını paylaşmıştı.

Bu açıklamadan birkaç gün sonra ise Google tüm Android One cihazların Android 9 alacaklarını duyurdu. Bu oldukça iyi karşılandı. Zira böylece Nokia Android 9 işletim sistemi güncellemesi için iyi bir konuma yerleşmiş oldu. İşte Android 9 Nokia cihazlar listesi şöyle sıralanıyor:

Nokia 8 Sirocco ve Nokia 8

Nokia 7 Plus

Nokia 6.1 ve Nokia 6

Nokia 5.1 ve Nokia 5

Nokia 3.1 ve Nokia 3

Nokia 2.1 ve Nokia 2

Nokia 1

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.