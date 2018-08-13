Huawei’in bu sonbaharda Mate 20 serisini ortaya çıkarması bekleniyor ve portföydeki cihazlardan biri zaten sızmaya başladı. Mate 20 Lite, TENAA’da ortaya çıkmış ve cihazın tüm teknik özellikleri paylaşılmıştı. Bugün, @rquandt tarafından cihazın basın fotoğrafları sızdırıldı.

Huawei Mate 20 Lite Görüntüsü Dikkat Çekiyor

Huawei Mate 20 Lite, iki kamera sensörünün hemen altında bir parmak izi tarayıcısıyla gelecek. Kamera düzeneği tek renkli LED flaş ile desteklenmiş. Görüntüler ayrıca, telefonun USB bağlantı noktasının hemen yanında 3,5 mm’lik bir ses girişine sahip olduğunu gösteriyor.

Ekran bir çentikle geliyor. Huawei pek çok telefonunu çentikle sunduğu için şaşırtıcı değil. Arka panelin camdan olması muhtemel. Bu da Huawei Mate 10 Lite ve Mate 9 Lite (Honor 6X olarak bilinir) ile kıyaslandığında metalden cama geçiş yapılmış olacak.

Sızıntı en az iki rengi gösteriyor: Siyah ve Altın. Ancak daha farklı seçenekler de olabilir. Çünkü Mate 10 Mocha (Kahve) Rengi ile gelmiş ve P20 Lite ise Sakura Pembesi ile büyük beğeni toplamıştı.

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