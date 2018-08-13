Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı Hindistan’tan gelen ilginç haberler var. Görünüşe göre Xiaomi Samsung karşısında ilk kez öne geçmiş durumda. Bunun arkasında bazı ilginç nedenler yatıyor.

Xiaomi Resmen Samsung’u Geride Bıraktı!

Bilindiği gibi tüm dünyada en çok satan akıllı telefon modellerinin başında çoğunlukla en pahalı amiral gemileri gelir. Ancak dünyada en çok telefon satışı yapılan ikinci market konumunda bulunan ülkede durumlar değişmiş görünüyor. Geride bıraktığımız çeyrekte, bütçe dostu modelleriyle dikkat çeken Xiaomi Samsung karşısında pazar payında öne geçmiş durumda.

Bunun ana sebepleri olarak bölgedeki ekonomik koşullar gösterilmiş. Bu nedenle kullanıcılar daha düşük fiyatlı modellere yönelerek paralarının alabileceği en iyi ürünleri tercih etmişler. Bu da karşımıza fiyat / performans anlamında iddiali ürünleri bulunan Xiaomi’yi çıkarıyor. Şirket daha makul fiyata yüksek donanımlı telefonlar hazırlamasıyla ünlü.

Xiaomi bu yılın ikinci çeyreğinde 10 milyon adet telefon satışı gerçekleştirmiş. Yani geçtiğimiz yıla göre %107.6’lık bir artış anlamına geliyor. Bu da pazarda %29,7 gibi devasa bir hakimiyet demek. Samsung ise 8 milyon satarak ikinci olmuş. Yıllık bazda Samsung, satışlarını %21,3 artırmış. Ardında Oppo ve Vivo gelmekte. Markalar sırasıyla %12,6 ve %7,6 paya ulaşmışlar. Beşinci sırada ise bizim belki de hiç duymadığımız bir marka, Tecno yer alıyor (%5).

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