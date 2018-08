Find My Device: Android Telefon Uyumlu Takip Programı

in

Resmi bir Android telefon uyumlu takip programı aslında iOS platformuna kıyasla çok daha sonra kullanıma sunuldu. Bu yazımızda telefonunuzu takip etmenize ve kaybettiğiniz zaman bulmanıza olanak sağlayacak olan Find My Device uygulamasını anlatmak istedik. Ayrıca kaybettiğiniz süre müddetçe telefonunuzun içindeki verilere ulaşılmasını da engellemiş olacaksınız.

Android Telefon Uyumlu Takip Programı

Android, tıpkı iOS gibi cihaz izleme özelliğine sahiptir. Find My Device uygulamasını telefonunuzu izlemek için kullanabilirsiniz. Uygulamayı çalıştırın ve Google hesabınıza giriş yapın. İsteğe bağlı olarak misafir kullanıcı hesabıyla da oturum açabilirsiniz.

Oturum açtıktan sonra, uygulamanın konumunuza erişmesine izin vermeniz gerekir. Mevcut cihazınızı harita üzerinde bulabilir ve isterseniz çağrı gönderebilirsiniz. Ayrıca uygulamadan Secure & Erase seçeneğini etkinleştirerek içindekileri güvenli bir şekilde kilitlemeniz veya tamamen silmeniz de mümkün. Secure & Erase dışında telefona mesaj gönderme imkanınız da var. Bildirimleriniz kapalı olsa bile bu mesaj ekranda görünecektir.

Android telefon uyumlu takip programı olduğu için kesinlikle uygulamanın konumunuza erişmesine izin vermeyi unutmayın. Üstteki uyarı çıktığında ALLOW yanıtını vermelisiniz. Uygulamanın içindeki PLAY SOUND özelliğini telefonunuzun çalınmadığından eminseniz kullanmanız öneriliyor. Evde vs. kaybettiyseniz mesela işinizi görebilir. Findy My Device yalnızca telefon değil tablet ve akıllı saatlerle de uyumlu çalışıyor.

