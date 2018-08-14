Güney Koreli teknoloji devi Samsung, S8’den Note 9’a kadarki süreçte sunduğu cihazlarla kullanıcısını pek fazla etkilemeyi başaramadı. Bu anlamda firmanın sıradaki serisinde büyük değişiklikler yapacağı düşünülüyor. Samsung katlanabilir telefon fikri bunlardan biri olacak.

Samsung Galaxy Note 10’un da Üstü Olacak!

Son sızıntılara göre şirket Note serisiyle Galaxy S ailesini birleştirmeyi düşünüyordu. Böylece ortaya tek bir üst sınıf Galaxy ailesi çıkıyor ve önemli bir dönüşüm gerçekleşmiş oluyordu.

Bu yeni sisteme göre üç farklı Galaxy S cihazı olacak. Üçüncü, yani en üst sürüm Note telefonların izlerini taşıyacak. Ancak Samsung Electronics CEO’su DJ Koh’a göre Samsung bunu en az bir yıl erteleyebilir.

Bu durum şirketi yeni bir akıllı telefon ailesi çıkarmaktan geri koymayacak. Bu ailenin Note 10’dan bile daha üst sınıf ve pahalı olacağı belirtiliyor. Samsung’un ilk 5G telefonu mart ayı civarında sunacağı söylenmişti.

Samsung şu anda Galaxy Note 10’un da üstüne konumlanacak o cihazın duyurusu için hazırlık yapıyor. Şirket “dünyanın ilk katlanabilir telefonu” cümlesi üzerinde fazla durmadıklarını (Huawei buna sahip olabilir), onun yerine söz konusu teknolojiyi nasıl iyileştirebilecekleri ve daha yararlı hale getirebilecekleri üzerinde çalıştıklarını belirtmiş. Bu da yarışı Huawei’e kaybettiklerini itiraf etmenin farklı bir yolu gibi görünüyor.

Samsung katlanabilir telefonu Note serisinden daha pahalı olacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum