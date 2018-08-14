Samsung‘un yeni canavar phablet’i ile çekilmiş ilk fotoğraflarla karşı karşıyayız. Evet, bu görüntüler gerçekten de Samsung Galaxy Note9‘un kamerasından geliyor.

Samsung Galaxy Note9 ile Çekilmiş Fotoğrafların Kalitesi

Hatırlayalım; Note9 iyi bir ışığa sahip olduğunda değişken diyaframlı, 12 MP çözünürlüklü ve f / 2,4 açıklığa sahip ana kamerasından güç alıyordu. Ancak olabildiğince fazla ışığın yakalanması gereken ortam koşullarında cihaz, geniş açılı ve telefoto özellikli (f / 1,5) ikincil bir lense geçiyor yapıyor.

Her iki kamera eş zamanlı olarak çalışarak bulanık görüntülerin elde edilmesini önlüyor. Yapay zeka bu senaryoda önemli bir yere sahip. Samsung, 20’den fazla farklı türde sahneyi ve çekim senaryolarını akıllı bir şekilde tanımlama ve iyileştirme yeteneğine sahip gelişmiş bir sahne algılama teknoloji sunuyor.

Şimdi Galaxy Note9’la alınmış 20 kamera görüntüsü arasında tatlı bir gezintiye çıkın. Fotoğraflar yeni sıcak phablet’in kamera departmanında neler yapabildiğini göstermesi açısından oldukça önemli. Karşımızda Galaxy Note9 ile alınmış bir dizi portre ve gece modu çekimleri var.