Android 9.0 Pie’da WiFi bağlantısı sorunu ve sorunun çözümü için ne yapabileceğinize değineceğiz. Akıllı telefonunuz Android Pie güncellemesini aldıysa ve cihazınızı Android’in son versiyonuna güncellediyseniz internet bağlantısıyla ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Android Oreo işletim sistemi versiyonunda belirli cihazlarda kullanılan bir özellik olan Turn On Wi-Fi Automatically, Android Pie işletim sistemi versiyonuyla birlikte tüm akıllı telefonlarda varsayılan olarak etkinleştirilmiş durumda. Bu yazıyı kaleme aldığımız dönemde Android 9.0 Pie güncellemesini Essential ve OnePlus modelleri almıştı, özellikle bu markaların cihazlarına sahip olan kullanıcılar için önemli bir noktaya değineceğiz.

Açık olmak gerekirse, bu ayarı kullanmanın artıları ve eksileri var. Elinizdeki bu ayar, gün içinde Wi-Fi’yi devre dışı bırakmanızı ve ardından elle etkinleştirmek zorunda kalmadan eve döndüğünüzde kablosuz ağınıza bağlanmanızı sağlıyor. Diğer taraftan, Android cihazınızın hatırladığı diğer kayıtlı Wi-Fi bağlantıları için de etkin durumda.

Turn On Wi-Fi Automatically özelliğinin etkin olması zaman zaman internet bağlantı sorunu yaşamanıza sebep olabilir. Android 9.0 Pie’da WiFi bağlantısı sorunu için bu özelliği devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz.

Android 9.0 Pie’da WiFi Bağlantısı Sorunu ve Çözümü

Öncelikle Settings menüsüne erişin. Network & Internet seçeneğine dokunun. Wi-Fi‘ı seçin ve Wi-Fi preferences ile devam edin.

Turn on Wi-Fi automatically seçeneğini burada göreceksiniz. Bu seçeneği devre dışı bırakın. İnternet bağlantısı sorununun devam edip etmediğini gözlemleyin.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.