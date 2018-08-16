Son yılların gözde anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına bir süredir uygulama bünyesindeki konuşmalar, fotoğraflar ve videolarını Google Drive bulut depolama servisine yedekleme imkanı sunuyor. Bilindiği gibi Google Drive’da kullanıcılara sınırlı depolama alanı sağlanmakta ve alınan WhatsApp yedeği de bu depolama alanı kotasının bir kısmını kullanmakta.

Bugün kullanıcılara gönderilen e-postaya bakılırsa WhatsApp yedek dosyası artık Google Drive’da kullanıcıların depolama alanı kotasını kullanmayacak. WhatsApp verileri kullanıcıların boş depolama alanını azaltmayacak.

Google Drive’daki WhatsApp Yedekleriyle İlgili Sürpriz Gelişme

E-posta Google tarafından gönderildi ve WhatsApp ile yapılan anlaşma kullanıcılara açıklandı. Değişiklik bugünden itibaren uygulanmaya başlandı ancak tüm kullanıcılar için aynı anda geçerli olmayacak, yenilik dalgalar halinde hayata geçirilecek. 12 Kasım’a kadar tüm hesaplarda etkin durumda olacağı belirtiliyor.

Tüm yedeklerin saklanmayacağı da ifade ediliyor. Google bir yıldan eski olan tüm paketlerin otomatik olarak kaldırılacağını, yani bir yedeğiniz varsa ancak geri yüklemediyseniz silineceğini vurguluyor. Herhangi bir veri kaybını önlemek için uygulama ayarlarından yedekleme seçeneklerini yapılandırmanızda fayda var.

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