Honor 10 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Cazip akıllı telefon modelleriyle ülkemize bir süre önce giriş yapan Honor’ın beğenilen cihazlarından Honor 10’da bazı özel araçlardan yararlanmak ve ileri düzey özelleştirmeler gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte. Bunun için de bootloader kilidinin kaldırılması ve TWRP recovery yüklenmesi lazım.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler (softbrick, bootloop gibi) içerdiğini, cihazı garanti kapsamı dışında bırakacağını; işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu belirtelim.

Honor 10 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Akıllı telefonu en azından % 70 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Developer Options menüsünü ve USB Debugging seçeneklerini etkinleştirin.

menüsünü ve seçeneklerini etkinleştirin. Minimal ADB and Fastboot

TWRP Recovery

Magisk

Bootloader kilidini kaldırın. (Huawei ve Honor bootloader kilidi kaldırmayı sağlayan servisini sonlandırdığı için kod talebinizi mobile@Huawei.com & huaweifans@huawei.com mail adreslerine yapın ya da ücretli DC-unlocker servisini kullanın.)

TWRP Recovery Yükleme

TWRP recovery imajını indirin, dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine transfer edin.

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı açılacaktır.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

adb reboot bootloader komutu ile cihazı bootloader moduna alın.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery_ramdisk recovery.img komutunu girin.

İşlem tamamlanınca fastboot reboot komutunu girin, USB kablosunu hemen çıkarın ve ses artırma tuşuna basılı tutun. Cihaz recovery modunda açılacaktır. Bu aşamayı doğru şekilde uygulamazsanız stock recovery yeniden devreye girecek ve üstteki aşamaları tekrar uygulamak durumunda kalacaksınız.

Root Erişimini Sağlama

Magisk ZIP dosyasını akıllı telefona aktarın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun. Cihaza aktarmış olduğunuz Magisk ZIP dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca Honor 10 akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.