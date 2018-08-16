Birçok OnePlus 6 sahipleri ekranlarının gün ışığında hızlıca açılıp kapanmasına neden olan bir sorun hakkında şikayette bulunmuştu. OnePlus, sorunu düzeltmeye söz verdi ve bu ayın başlarında özel bir beta güncellemesini Açık Beta üyelerine özel olarak sundu.

OnePlus 6 Özellikleri Güncellemeyle İyileştirildi

Bugün, gün ışığında ekran titremesini çözen güncelleme OnePlus 6’ya sahip herkes için yayımlandı. OnePlus, bu hata düzeltmesinin yanı sıra sistem ve kamera için bazı iyileştirmeler ve geliştirmeler de ekledi.

OxygenOS 5.1.11 güncellemesi kamera için geliştirilmiş HDR özelliğinin yanı sıra aşağıdaki optimizasyon ve iyileştirmeleri de getiriyor:

Optimize edilmiş ağ bağlantısı;

Wi-Fi bağlantısı için daha yüksek kararlılık;

Genel hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler;

Onay butonuna dokunmadan pin girme özelliği (Ayarlar > Güvenlik ve kilit > PIN)

Güncellemenin kullanıma sunulması çoktan başladı. Ancak OTA şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı tarafından alınacak ve önümüzdeki birkaç gün içinde daha geniş bir kitleye sunulacak. Henüz telefonunuzda görmediyseniz biraz daha bekleyin.

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