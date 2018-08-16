Günümüzde neredeyse her modern akıllı telefon, ekran camının üstüne bir oleofobik kaplama ile geliyor. Bu sadece sıyrılmalara karşı ek koruma sağlamıyor aynı zamanda sürtünmenin azlığı nesnelerin yüzeyden kolayca kaymasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda parmak izlerinin oluşmasına da engel oluyor.

Samsung’dan Kendi Kendini İyileştiren Ekran

Bu kaplamaların popülaritesine rağmen, Samsung halihazırda kullanmakta olduğu çözümden memnun değil ve şimdi geliştirilmiş bir formülle ilgili yeni bir patent aldı. Bu yeni patent, markanın bir sonraki kaplamasının gerektiğinde kendi kendini iyileştirdiğini gösteriyor. Böylece, bir cihazın ekranına uygulandığında, çizilmelere karşı ek bir koruma katmanı daha sağlanıyor. Ayrıca kaplamanın parmak izlerine karşı daha başarılı olması bekleniyor. Burada henüz belirsiz olan nokta ise, kaplamanın hangi ölçülerde kendini iyileştirdiği.

Şu anda Samsung, yeni kaplamanın cihazlara ne zaman ulaşacağına dair bir açıklama yapmadı. Aslına bakılırsa, şirket aslında hiçbir zaman bu teknolojiyi kullanmayabilir. Çünkü her şey sadece bir patentten ibaret. Bununla birlikte, akıllı telefon ekranlarının boyutlarının durmaksızın artmaya devam etmesi ve Samsung’un katlanabilir Galaxy F’si ile beraber kendi kendini iyileştiren kaplama, markanın pahalı ekranlarını daha iyi koruması adına ihtiyaç duyduğu şey olabilir.

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