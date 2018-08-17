HTC, mayıs ayında U12+ akıllı telefonunu piyasaya sürdüğünde, Tayvan merkezli marka toplamda üç farklı renk göstermişti: Saydam Mavi, Seramik Siyahı ve Alev Kırmızısı. Bunlar daha sonra uluslararası pazarlarda satın alınabilir hale geldi. Bugünden itibaren Alev Kırmızı rengi HTC U12+ için tüm dünyada satışa sunuldu.

HTC U12+ Alev Kırmızısı Rengiyle Dikkat Çekiyor

İlk bakışta söz konusu model diğerlerinden farklı değil. HTC U12 Plus özellikleri 6 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı ve Snapdragon 845 olarak sıralanıyor. Ancak dış görünüme gelindiğinde model biraz daha ön plana çıkıyor. Her ne kadar yeni renk seçeneği mavi modelde olduğu gibi arka kapağı saydamlaştırmıyor olsa da, cihaza geçişli bir renk efekti kazandırıyor.

Alev kırmızısı rengi başta daha pembe tonlarında görünüyor. Ancak telefonun tutuş açısına veya ışığın geliş yönüne bağlı olarak turuncu ve altın tonları arasında yumuşak bir geçiş yapıyor.

Alev Kırmızısı için herhangi bir ek ücret istenmediğini belirtelim. Bu da HTC U12+ fiyatı olan 799 doları korumuş oluyor. HTC U12+ Türkiye çıkış tarihi henüz duyurulmadı ancak önümüzdeki haftalar bu belli olabilir.

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