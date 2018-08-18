WhatsApp uygulaması SIM kartlı tabletler ve akıllı telefonlarda kullanılan bir uygulama olduğu için SIM kart olmayan tabletlerde kullanımına izin vermiyor. Ancak basit bir taktik ile WhatsApp’ı Android tabletinizde kullanabilirsiniz.

Android Tablette WhatsApp Kullanma

Android işletim sistemine sahip tabletinizde WhatsApp‘ı kullanmak için uygulamayı APK olarak cihazınıza indirmeniz gerekmektedir. Çünkü uygulama, Google Play Store‘da, cihazınızla uyumlu değil olarak gözükecektir. Uygulamayı tabletinizde APK dosyası olarak indirmek için buraya tıklayın.

APK dosyasını indirdikten sonra dosyanın kurulumunu gerçekleştirin ve WhatsApp uygulamasını başlatın. WhatsApp’ın ana ekranında ülkenizi seçmeniz, numara eklemeniz ve eklediğiniz telefon numarasını doğrulamanız istenecektir. Burada yapmanız gereken, akıllı telefonunuzda kullandığınız WhatsApp hesabının telefon numarasını bu ekranda istenen numara ekleme bölümüne yazmanız olacaktır. Numara ekledikten sonra WhatsApp hesabını kullandığınız akıllı telefonunuza bir doğrulama kodu gelecektir. Bu doğrulama kodunu bir diğer ekranda sizden istenen kutucuğa girin ve WhatsApp hesabınızı Android tabletinizde kullanmaya başlayın.

Eğer WhatsApp hesabınız yoksa, yeni bir WhatsApp hesabı oluşturarak uygulamayı Android tablette kullanmayı düşünüyorsanız da bu işlem de mümkündür. Bu işlem için SIM kartlı bir telefon yeterlidir. Yukarıdaki işlemlerin aynısını uygulayın. Burada önemli olan doğrulama kodudur ve doğrulama kodunu aldığınız, uygulamadaki pencereye girdiğiniz taktirde yeni bir WhatsApp hesabı oluşturabilirsiniz.

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