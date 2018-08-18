Strategy Analytic bir süre önce ikinci çeyrek küresel akıllı hoparlör pazarını ele almıştı. Sonuçlar ise oldukça ilginç. Araştırma firmasına göre Google sevkiyatları yüzde 420 oranında yükselmiş ve buna rağmen Google Home, Amazon Echo‘nun gerisinde ikincisi sırayı almıştı.

Google Home, Amazon Echo Karşısında Yüzde 450 Fazla Sattı

Bir başka araştırma şirketi Canalys, bugün ikinci çeyrek için küresel akıllı hoparlör pazarındaki son durumu açıkladı ve aynı şekilde Google’ın yıldan yıla inanılmaz büyüme kaydettiğini vurguladı. Ancak bu rapor, nisan’dan haziran’a kadarki Google Home sevkiyatlarında yüzde 449’luk bir büyüme olduğunu ve Google’ı akıllı hoparlör kategorisinin mimarı Amazon’un üstüne gösterdi. Canalys’in verileri Google’ın, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 16,9’a kıyasla bu kez yüzde 32,3 pazar payına ulaştığını açıkladı.

Amazon ise, akıllı telefon pazarındaki yüzde 82,3 oranındaki payını Canalys’e göre yüzde 24,5’e düşürdü. Geçen yılki rakam ile kıyaslandığında şirket yüzde 14 daha az sevkiyat yaptı. Geçtiğimiz yıl sektörde hiç bulunmayan Alibaba ve Xiaomi, sırasıyla yüzde 17,7 ve yüzde 12,2 oranında küresel pazar payına sahip. Süre boyunca 700,000 adet HomePod ile dördüncü sırayı alan Apple, Canalys raporunda “Diğerleri” kategorisine yerleştirilmiş. Bu grup akıllı hoparlör pazarındaki market payını yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.8’den yüzde 13,2’ye yükseltmiş. Bu yüzde 4000’den fazla bir büyüme oranı demek.

Canalys, Google ve Amazon’un düşük seviye hoparlörlerinin (Google Home ve Echo Dot) 30 ABD doları ile endüstrinin nisandan haziran ayına kadar dünya çapında 16,8 milyon üniteye ulaşmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Bu, geçen yıl aynı çeyrekte sevk edilen 5,8 milyona göre yüzde 187 artış anlamına geliyor.

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