Kısa süre önce GeekBench uygulamasının veritabanına giriş yapan Motorola One akıllı telefonun detayları TENAA web sitesinde belirdi. Bu kurumda XT1941-2 kod adıyla anılan cihazın 5.88 inç genişlikli ekranı 1520 x 720 piksel çözünürlük değeri ile 19:9 en boy oranı sunuyor. Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen One Power modelinde ekran genişliği 6.2 inç seviyesindeydi.

Motorola One Akıllı Telefonun Detayları Ortaya Çıktı

Qualcomm’un orta seviye Snapdragon 625 yongasetinden güç alan akıllı telefonda 3 GB, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri mevcut. Motorola One’da 32 GB, 64 GB ve 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi göreceğiz. Cihazın muhtemelen 3 GB RAM + 32 GB depolama, 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama birimi içeren varyantları olacak.

Fotoğraflardan Motorola One’da dört adet kamera bulunduğunu görüyoruz ancak kameralarla ilgili detaylar netleşmiş değil. Arka yüzdeki ana kameranın 13 MP, ön yüzdeki ana selfie kamerasının 8 MP çözünürlükte olduğu biliniyor.

149.9 x 72.2 x 7.9 mm boyutlarında ve 162 gram ağırlığındaki akıllı telefonun 3000 mAh kapasiteli pille geldiğini belirtelim. Pil kapasitesi One Power modelinde 3780 mAh idi.

Android One programının parçası olan Motorola One akıllı telefon Android işletim sistemi güncellemelerini kısa süre içerisinde alacak. Cihazın kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkacağı belirtiliyor.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.