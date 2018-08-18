Samsung Odyssey+ VR gözlüğü FCC üzerinde listelendi ve cihazın neredeyse tüm özellikleri ortaya çıktı. Cihazın önceki Odyssey VR gözlüğün devamı olması bekleniyor.

Samsung Odyssey+ VR Gözlüğü ve SteamVR Desteği

VR gözlüğü, FCC’de XE800ZBA model numarasıyla listelenmiş ve asıl adı Odyssey+ olacak. Samsung’un burada diğer Galaxy telefonlarına benzer bir isimlendirmeyi kullanmış olması manidar olmuş.

Orijinal Odyssey (XE800ZAA) ile kıyaslandığında yeni Samsung VR gözlüğü aslında küçük bir yükseltme getiriyor. FCC’de yer alan bilgilere göre yeni VR gözlük daha geniş bir burun temas alanı ve büyük göz yuvası ile geliyor. Daha büyük burun alanı sayesinde gözlüğün buğulanma probleminin çözüleceği tahmin ediliyor.

Samsung Odyssey+ ile var olan Windows Mixed Reality desteğinin yanına şimdi SteamVR desteği de eklenecek. Bu da yeni gözlüğün VR içeriklerini doğrudan Steam’den alabileceği anlamına geliyor. Önceleri Windows bir anlamda zorunluluk durumundaydı ve bu artık kalkıyor.

Diğer Samsung Odyssey+ VR özellikleri arasında AMOLED+ SFS ile geleceği belirtilmiş. Fakat bunun ne anlama geldiği açıklanmadığı için henüz bilinmiyor. Şirket geçtiğimiz yılın ekim ayında HMD Odyssey VR kulaklığını duyurmuştu. Bu nedenle Samsung Odyssey+ VR çıkış tarihi yine aynı ya da yakın bir aya denk gelecektir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum