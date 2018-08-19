Oppo ve Vivo bu yıl duyurusunu yaptıkları akıllı telefonları ile son yılların belki de en yenilikçi ürünlerini ortaya koydular. Evet, her daim “yenilikçi” olarak anılan Apple bile bu iki Çinli firmanın yanında sönük kaldı. Bu yazımızda Oppo Find X, Vivo NEX S karşılaştırma bilgilerine yer veriyoruz.

Oppo Find X ve Vivo NEX S Karşılaştırması

BBK Electronics tarafından yönetilen Vivo ve Oppo bu yıl iki amiral gemisi telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Bu cihazların adları sırasıyla Vivo NEX S ve Oppo Find X. Her iki akıllı telefon da gerek tasarımları gerekse özellikleriyle pazarın zirvesine konumlanmak üzereler. Oldukça yüksek ekran / gövde oranlarına ve üst kısımdan dışa açılan özel özçekim kameralarına sahipler.

Yenilikçi olmalarının yanı sıra aynı zamanda oldukça performanslılar. Oppo Find X ve Vivo NEX S piyasadaki en güçlü çipsetlerle geliyor. Fiyat anlamında da birbirine yakın olan telefonlardan hangisini seçeceğinize karar veremiyorsanız aşağıda yer alan Oppo Find X ve Vivo NEX S karşılaştırma tablosuna göz atarak daha iyi bir fikir edinebilirsiniz.

Karşılaştırma Vivo NEX S Oppo Find X BOYUTLAR VE AĞIRLIK 162 x 77 x 8 mm, 199 gr 156,7 x 74,2 x 9,6 mm, 186 gr EKRAN 6,59 inç, 1080 x 2316p (Full HD+), Super AMOLED 6,42 inç, 1080 x 2340p (Full HD+), 19,5:9 ratio, AMOLED İŞLEMCİ Qualcomm Snapdragon 845, sekiz çekirdek 2,8 GHz Qualcomm Snapdragon 845, sekiz çekirdek 2,8 GHz HAFIZA 8 GB RAM – 128 GB,

8 GB RAM – 256 GB 8 GB RAM, 256 GB YAZILIM Android 8.1 Oreo,

Funtouch OS 4 arayüzü Android 8.1 Oreo,

ColorOS 5.1 arayüzü BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,

Bluetooth 5.0, GPS KAMERA Çift 12 + 5 MP, f/1.8 + f/2.4,

OIS 8 MP, f/2.0 ön kamera Çift 16 + 20 MP, f/2.0 + f/2.2,

OIS 25 MP, f/2.0 ön kamera BATARYA 4000 mAh,

22W hızlı şarj 3730 mAh,

VOOC hızlı şarj, 5V / 4A EK ÖZELLİKLER Çift SIM yuvası,

dışa açılan ön kamera,

%87,02 E-G oranı Çift SIM yuvası,

dışa açılan ön kamera,

%86,03 E-G oranı

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