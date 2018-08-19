Samsung Galaxy Note 9 Recovery Mode’a girme işlemi için ne yapmanız gerektiğine bakacağız.
Samsung Galaxy Note 9 Recovery Mode’a Girme
Öncelikle akıllı telefonun güç tuşunu kullanarak cihazın kapanmasını sağlayın.
Cihaz kapandıktan sonra Güç + Bixby + Ses yükseltme tuşlarına basın ve basılı tutarak bekleyin.
Ekranda Samsung logosu görünene dek bekleyin ve logoyu görünce güç ile Bixby butonunu bırakın, Recovery Mode ekranı gelinceye dek ses artırma tuşuna basmaya devam edin.
Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefon recovery mode’a girecektir. Android Recovery menüsünü görebilmeniz gerek. Seçenekler arasında gezinmek için (aşağı – yukarı) ses tuşlarını kullanabilirsiniz. Bu menüde Enter işlevi içinse güç tuşundan yararlanmanız gerekecek.
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