Samsung bu aralar Galaxy A8 (2018)‘i tanıtıyor ve bununla ilgili sosyal medya hesaplarından cihazla çekildiği iddia edilen fotoğraflar paylaşıyor. Dikkatli kullanıcılar paylaşılan fotoğraflarla ilgili bir gerçeği ortaya çıkardı.

Samsung’un Kamerasıyla Övündüğü Fotoğraflar Sahte Çıktı

Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda şirket, çekimlerde Galaxy A8’in kullanıldığını söylüyor ve cihazın fotoğraf kabiliyetine övgüler yağdırıyor. Ancak @feliperas isimli bir kullanıcıya göre görüntüler 2015 yılından.

Getty Photos hazır fotoğraflar satan bir web sitesi ve dikkatli gözlere göre Samsung Twitter sayfası, Galaxy A8’le çekildiği iddia edilen görüntüleri bu siteden satın alarak kullanmış.

Samsung Brezilya görüntülerin Galaxy A8 ile çekildiğini söylerken gerçekte profesyonel bir kamera ile alındıklarını gizliyor. Twitter hesabı inandırıcı olması için fotoğrafa efekt vererek telefonla çekildiğini ima etmeye çalışmış.

@Feliperas isimli kullanıcı sorunu şirkete ilettiğinde ise hesap şu yanıtı vermiş: “Fotoğraftakiler biziz, çok güzel değil mi?“. Kullanıcı daha sonra konuya odaklanamya karar veriyor ve gerçek fotoğrafları çekiliş tarihi ve fiyatı ile birlikte paylaşıyor. Bölüm ardından görüntülerin Galaxy A8’e ait olmadığını itiraf ederek paylaşımları siliyor ve geriye yalnızca kullanıcının yanıtları kalıyor. İyi denemeydi Samsung!

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