Saniyeler İçinde 100 Bin TL Değerinde iPhone Çalındı

Geçtiğimiz ay, Fresno’daki bir Apple Store’dan, dört kapüşonlu soyguncunun sadece birkaç saniyede 27,000 dolar değerinde 26 Apple ürününü çaldığını bu videoda görmüştük. Olay geçtiğimiz salı günü Roseville Galleria’nın içindeki bir Apple Store’da tekrar yaşandı. 100 bin TL değerinde iPhone çalındı.

100 Bin TL Değerinde iPhone Çalındı

Geçen ayki vakaya benzer şekilde soyguncular, kirli işlerini mağaza içinde dolaşan müşterilerin önünde yaptılar. Hırsızlar mağaza içinde sadece kısa bir süre kalarak, 20 iPhone cep telefonu, bir Apple iPad mini ve bir çift MacBook Pro dizüstü bilgisayarla kaçmayı başardı.

Çalınan cihazlara 20,000 doların üzerinde değer biçildi. Roseville Polis Departmanı, önceki soyguna benzer şekilde, dört erkek yetişkinin kapüşon ve spor ayakkabı giydiğini ve silahsız gibi göründüğünü söyledi. Fresno’da meydana gelen olay gibi, hırsızlar cihazları, müşterilerin test etmesi için yerleştirilen masalardan kablolarını koparacak şekilde çekerek çaldı.

Hırsızlığa tanık olan müşteriler telefonlarını hırsızların fotoğrafını çekmek için kullandı. Ancak müdahale etmediler. Hırsızlardan ikisini gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf üstte görülebiliyor.

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