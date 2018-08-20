Geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Samsung Galaxy Note9 bir süredir ağustos ayının, hatta son zamanların en iyi akıllı telefonu olarak zirvede olmayı hak ediyor. İşte en iyi akıllı telefon sıralaması için son durum.

En İyi Akıllı Telefon Sıralaması Ağustos 2018

Ağustos ayının alınabilecek en iyi akıllı telefonları listesinde fiyatı karşısında en kaliteli özellikleri sunan cihazları sıraladık. İşte o liste:

Xiaomi Mi A2, Galaxy Note9’un hemen ardında ikinciliği hak eden bir ürün. Cihaz uygun fiyat ve performans ikilisini bir araya getirmeyi doğru şekilde başarıyor.

Huawei nova 3i bu ay, 7 Ağustos’ta ilk kez piyasaya çıktı. Uzun süredir beklenen ve hakkında birçok sızıntı yapılan orta segment bir cihaz ancak bazı ilginç özelliklerle geliyor. Bu anlamda listemizin üçüncü sırasını alıyor.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro ise dördüncü sırada. Cihaz Samsung Galaxy J8 ve Galaxy J6‘nın önüne konumlandı. Zira bu telefon yakın fiyatlandırmaya karşın J serisi Samsung’lara göre daha kaliteli bileşenler sunuyor.

Xiaomi Mi A2 Lite, en iyi akıllı telefon sıralamasında yeni çıkan Motorola P30‘un önünde. Cihaz fiyat performans anlamında dikkat çekici özelliklere sahip.

Huawei Honor Play dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisinin uygun fiyatlı amiral gemisi çözümü. 10. sırada ise Galaxy S9’un karşısında fazla bir yenilik getiremediği, Galaxy S8 var.

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