Oyun telefonları, akıllı telefon endüstrisinin henüz yeni akımlarından biri. Aslında oyun merkezli cihazlar bir zamanlar oldukça popülerdi. Ancak son birkaç yıldır bir çeşit durgunluk içindeler. Oyun endüstrisinin iyi bilinen markaları ve bazı büyük akıllı telefon üreticilerinin neredeyse hepsi bu yıl ya bir akıllı telefon çıkardı ya da yoğun bir şekilde üzerinde çalışıyor. İşte en iyi oyun telefonları listesi.

En İyi Oyun Telefonları 2018 Listesi

Artık biraz rekabete sahip olduğumuza göre, piyasadaki mevcut oyun telefonlarını karşılaştırabilir ve mobil oyunlara fazlasıyla ilgi duyanlar için en iyi cihazların hangileri olduğunu gösterebiliriz.

iPhone X, iPhone 8 ya da iPhone 8 Plus

Fiyat: 5000 – 6500 lira

Her ne kadar “oyun telefonu” insanların ilgisini çekmek için kullanılan bir tabir olsa da, konu hız ve performans olduğunda şüphesiz Apple’ın mobil çipleri uzun yıllardır Android’ler karşısında açık ara önde seyrediyor. Bu durum yeni iPhone’larla değişmedi. iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus en hızlı Qualcomm çipine sahip bir Android’den oyunlarda %30-50 daha yüksek performans veriyor. Bu da daha akıcı bir oyun deneyimi demek.

Razer Phone

Fiyat: 4700 lira

Ancak iPhone’lar oldukça pahalı. O nedenle çoğu kullanıcı daha ucuz oyun telefonu çözümlerine yöneliyor. Bu da Snapdragon 845 kullanan, iyi soğutmalı ve yüksek yenileme hızına sahip telefonlar demek. Razer Phone bunların hepsini karşılıyor ancak bir farklılık dışında; o da Snapdragon 835. Ne yazık ki piyasadaki ilk oyuncu telefonu olmasından dolayı (2017) yeni çiplere göre oyunlarda %25-30 daha düşük performans veriyor. Razer Phone, 120 Hz bir ekranla geliyor fakat grafik gücü gerektiren oyunlarda bu değere ulaşması pek olası değil.

Xiaomi Black Shark

Fiyat: 4800 lira

Henüz ülkemizde olmayan ancak biz bu yazıyı yazarken Banggood.com gibi Çinli web sitelerinden 2786TL’ye ön sipariş verilebilen Xiaomi Black Shark kesinlikle daha güçlü oyuncu akıllı telefonlarından biri. Cihaz 8 GB gibi bugün masaüstü sistemlerde dahi çok sık rastlanmayan bir RAM kapasitesi ve en son Snapdragon 845 yonga setiyle geliyor. Telefonun rakipleri karşısındaki en büyük özelliği bir GamePad‘e sahip olması. Bu da oyun oynamayı çok daha kolay ve hızlı hale getiriyor. Cihaz Razer Phone ya da şimdi bahsedeceğimiz Asus ROG Phone gibi yüksek ekran tazeleme hızı sunmuyor. Ancak açık olmak gerekirse mevcut çipsetlerle zaten buna fazla gerek duymayacaksınız.

Asus ROG Phone

Fiyat: 5400 lira

Asus ROG Phone ile ilgili ilginç olan birçok nokta var. Öncelikle telefon Qualcomm Snapdragon 845 yonga setini kullanıyor ve Xiaomi Black Shark gibi sıvı soğutma teknolojisine sahip. Fakat Asus bu cihazda çipseti 2.8 GHz hızından 2.96 GHz‘e çıkarmış. Bu da teoride daha yüksek performans demek. Cihaz aynı zamanda 8 GB RAM ve 90 Hz AMOLED HDR bir ekranla geliyor. Peki her şey teoride göründüğü gibi mi sonuç mu veriyor? Aslında pek değil; zira en hızlı çipseti kullanmasına rağmen Asus ROG Phone listemizin en hızlı oyun telefonu değil. Ekran tazeleme hızıysa yine çipsetin yetersiz performansından dolayı grafik ağırlıklı oyunlarda bir fark oluşturmayacaktır.

OnePlus 6

Fiyat: 4500 lira

İşte en performanslı oyun telefonu. Şaşırtıcı değil mi? Çünkü biz OnePlus 6’nın bir oyun telefonu olarak tanıtıldığına duymadık. Ancak test sonuçları tam tersini gösteriyor. Telefon her ne kadar diğer Android oyuncu telefonlarıyla aynı çipset kullanıyor olsa da, OnePlus burada bir tür optimizasyona gitmiş görünüyor. Bildiğiniz gibi Apple cihazların en büyük avantajı optimizasyonları. Bu da OnePlus 6’yı yalnızca en ucuz oyuncu telefonu yapmıyor aynı zamanda en performanslısı kılıyor. Evet, en hızlı Android oyuncu telefonu ne ROG Phone ne de Razer Phone değil; OnePlus 6.

En iyi oyun telefonları 2018 listesi şöyle:

iPhone X, iPhone 8 ya da iPhone 8 Plus

OnePlus 6

Xiaomi Black Shark

Asus ROG Phone

Razer Phone

Not: Listede LG G7 ThinQ veya Samsung Galaxy S9 / Note9 cihazlarına yer vermedik. Bunlar her ne kadar diğer Android’lerle aynı çipseti paylaşsa da, fiyatlarına göre daha az özellik sunuyorlar.

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