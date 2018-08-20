Gearbest Kurban Bayramı İndirimleri

Cazip fiyatlı ürünleri ile tanınan Gearbest alışveriş sitesi Kurban Bayramı dönemi için düzenlediği yeni kampanyalarını duyurdu. İndirimli ürünlere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://tr.gearbest.com/promotion-Kurban-bayrami-indirimler-firsatlar-special-3120.html

Ek olarak Gearbest’in aşağıdaki ürünlerde de indirim rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor.

Magicsee N5

Magicsee N5, dikkat çeken bir Android TV Box. Üründe S905X işlemci, 2 GB RAM, 16 GB ROM, Bluetooth 4.1, çift bant Wi-Fi ve 4K video desteği gibi temel özellikler var. Ayın 20’si ve 26’sı arasında GBN5 kodunu kullanarak bu ürünü indirimli olarak satın alabilirsiniz.

https://tr.gearbest.com/promotion-Magicsee-N5-special-3136.html

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Utroch SF01 ve Utorch YL304B

Utorch aydınlatma ürünleri konusunda oldukça gelişmiş bir marka. Gearbest’in bu ayki kampanyalarının biri SF01 LED el fenerinden, biri de YL304B hareket kontrollü akıllı iç mekan lambasından oluşuyor. Hayat standartlarınızı her koşulda bir basamak daha yükseltmek istiyorsanız Utorch ürünlerini mutlaka değerlendirin.

https://tr.gearbest.com/promotion-Utroch-SF01-XRE-R2-special-3106.html

https://tr.gearbest.com/Utorch-YL304B-_gear/

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Aqara Akıllı Hareket Sensörü

Aqara akıllı hareket sensörünün oldukça geniş bir kullanım alanı var. Ürünü bir ağ geçidi üzerinden kurmanız gerekiyor ve titreşim, eğim ve düşme durumlarında akıllı cihazınıza bildirim alabilirsiniz. Pencerelerin, çekmecelerin veya kasaların güvenliğini Aqara akıllı hareket sensörü ile sağlamak son derece kolay. Ürünün pili yaklaşık olarak iki yıl boyunca şarj gerektirmeden çalışabiliyor.

https://tr.gearbest.com/promotion-AQara-akilli-hareket-sensoru-indirim-firsatlar-special-3138.html

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