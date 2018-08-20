Samsung Galaxy Note 9’da Unutulan Ekran Kilidi Şifresini Sıfırlamak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Samsung’un 2018 yılı amiral gemisi akıllı telefon modellerinden Galaxy Note 9 ülkemizde de kısa süre önce kullanıma sunuldu.

Akıllı telefonlarımızda çeşitli e-posta istemcileri, anlık mesajlaşma uygulamaları, sosyal ağ araçları ve kişisel / işimizle ilgili dosyalar ve veriler bulunuyor. Veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması adına cihazların kilit ekranı parolası / deseni ile korumak gerek. Özellikle cihazı satın aldığınız dönemde ayarladığınız parola / kilit ekranı desenini unutmanız söz konusu olabilir. Neyse ki Samsung Galaxy Note 9’da Unutulan Ekran Kilidi Şifresini Sıfırlamak için yapılabilecek bir şeyler var.

Samsung Galaxy Note 9’da Unutulan Ekran Kilidi Şifresini Sıfırlamak

Google Find My Device

Google’ın kaybolan / çalınan Android telefonların yerini tespit etmek, cihazı uzaktan kilitlemek / sıfırlamak için geliştirdiği bu servis kilit ekranı şifresini sıfırlamak için de kullanılabiliyor.

Bu bağlantıya erişin ve Android cihazınızda oturum açtığınız Google hesabınızla giriş yapın.

bağlantıya erişin ve Android cihazınızda oturum açtığınız Google hesabınızla giriş yapın. Galaxy Note 9 akıllı telefonu seçin.

Lock seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Yeni bir parola oluşturun.

Samsung Find My Mobile

Benzer bir servis Samsung’ta da mevcut. Tabii cihazınızda daha önceden Samsung hesabıyla oturum açmış olmanız gerekiyor.

Bu bağlantıya gidin ve cihazınızda giriş yapmış olduğunuz Samsung hesabınızla oturum açın.

bağlantıya gidin ve cihazınızda giriş yapmış olduğunuz Samsung hesabınızla oturum açın. Unlock my device seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Samsung hesabı parolanızı girerek cihazın kilit ekranı şifresini kaldırabilirsiniz.

Hard Reset

Üstteki yöntemlerle sonuç alamıyorsanız hard reset / fabrika ayarlarına sıfırlama yapabilirsiniz. Cihazdaki tüm bilgilerin silineceğini unutmayın. Akıllı telefonda hard reset işlemine daha önce burada değinmiştik.

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