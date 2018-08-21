İsmi açıklanmayan iki Alman servis sağlayıcısından gelen bilgilere göre 2018 iPhone ön sipariş tarihi 14 Eylül Cuma günü başlayacak. Bu da yeni iPhone tanıtım tarihi,12 Eylül Çarşamba gününden iki gün sonrası olacak.

2018 iPhone Modelleri Ne Zaman Çıkacak?

Yeni iPhone çıkış tarihi 21 Eylül Cuma olarak açıklanmış. Aynı kaynaktan gelen bilgilere bakılırsa iOS 12 çıkış tarihi için 18 Eylül gösterilmiş. Zira Apple dün iOS 12 geliştirici beta 9 sürümünü de yayımlamıştı. Herkese açık beta önümüzdeki günlerde başlamalı.

Etkinlikte 5,8 inç Apple iPhone Xs, 6,5 inç Apple iPhone Xs Plus ve LCD ekranlı Apple iPhone 9 tanıtılması bekleniyor. İlk iki model ailenin en pahalıları olacakken, son modelin en ucuz yeni iPhone olması bekleniyor. Telefonların çipleri TSMC tarafından üretilen 7 nm A12’lerden güç alacak. Tüm modellerde TrueDepth kamera ve dolayısıyla Face ID olması bekleniyor.

2018 iPhone çıkış tarihi ve diğer bilgiler şöyle:

12 Eylül (Çarşamba) – 2018 Apple iPhone tanıtım tarihi

14 Eylül (Cuma) – 2018 iPhone ön sipariş tarihi

18 Eylül (Salı) – iOS 12 çıkış tarihi

21 Eylül (Cuma) – 2018 iPhone çıkış tarihi

Bu tarihlerin henüz resmi olmadığını hatırlatalım. Ancak yanlış çıksalar bile muhtemelen 1 ya da 2 günle ıskalamış olacaklar. Yeni iPhone satın alma planınızı buna göre belirleyebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum