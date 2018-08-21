Kullanıcıları Gizlice İzleyen Google Mahkemeye Çağrıldı

Google hesabınızda “Konum Geçmişi” özelliğini kapatmanın, Google’ın cihazlarınız için zaman damgalı konum verileri toplamasını durduğuna inanılıyordu, en azından şirketin iddiası bu yöndeydi. Ancak durumun aslında doğru olmadığı ortaya çıktı.

Google Kullanıcıları Gizlice İzlediği İçin Mahkemeye Çağrıldı

Google’ın kullanıcıları gizlice izleme hamlesi geçtiğimiz günlerde yayımlanan Associated Press raporunda açıklanmıştı. Olayın üzerinden henüz 1 hafta bile geçmeden öfkeli bir kullanıcı Google’ı mahkemeye taşımaya karar verdi.

Kullanıcı davasında Google’ın bu uygulamalarından etkilenmiş ABD’deki tüm vatandaşları temsil ettiğini belirtiyor. Napoleon Patacsil isimli kullanıcı internet arama devinin, Kaliforniya Gizlilik Yasası ve Kaliforniya anayasasında yer alan gizlilik hakkı gibi çok sayıda yasayı ihlal ettiğini ileri sürmüş.

Davada ABD’de bu durumdan etkilenmiş tüm iOS ve Android kullanıcılarının temsil edilmesi amaçlanıyor. Şikayet açıklaması şu şekilde:

“Google, işletim sistemini ve uygulamalarını kullanan insanlara, belirli ayarların etkinleştirilmesinin, coğrafi konumun izlenmesini önleyeceğini açıkça belirtmiştir, bu temsil yanlıştır.”

Patacsil’in ABD’deki durumdan etkilenen tüm kullanıcıları temsil etme talebi yargı onayını bekliyor.

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