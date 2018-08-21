Ağustos ayının ilk günlerinde Meizu 16 akıllı telefonun iki farklı varyantı ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi standart versiyonken Plus modelinde daha geniş ekran ve yüksek kapasiteli pil bulunuyordu. Meizu CEO’su Jack Wong’un yaptığı açıklamaya bakılırsa firmanın 16 serisi akıllı telefonlarına Eylül ayında yeni bir cihaz daha eklenecek. Bu cihaz Meizu 16X model adına sahip olacak.

Meizu 16X Akıllı Telefon Snapdragon 710 Yongasından Güç Alıyor

Bu akıllı telefon popüler benchmark araçlarından AnTuTu’da belirdi. Uygulamada m1872 model koduyla görülen akıllı telefon Qualcomm’un yeni Snapdragon 710 yongasetinden güç alıyor. AnTuTu testinde 164,726 puan elde ettiği görülüyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonu ve güncel Flyme UI arayüzüyle gelen akıllı telefonda 6 GB RAM ile 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi bulunmakta. MicroSD kart yuvası ile dahili depolama birimi genişletilebiliyor.

Cihazın ekranı 18:9 en boy oranı ve 2160 x 1080 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Meizu 16X’te diğer Çinli firmalar Huawei, Xiaomi, Oppo’nun cihazlarındaki çentikli ekran yapısının olmadığını sözlerimize ekleyelim.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.