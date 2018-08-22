HMD Global bundan birkaç ay önce tüm Nokia cep telefonlarının Android 9.0 Pie işletim sistemine yükseltileceği sözünü vermişti. Nokia 7 Plus Android 9 alan ilk cihazlardan olacak.

Nokia 7 Plus Android 9 Çıkış Tarihi Açıklandı

Nokia CEO’sundan gelen açıklamada donanım özellikleri ne olursa olsun bütün Nokia modellerinin yeni Android güncellemesine kavuşacağı sözü veriliyor. Bunun ilk örneği Nokia 7 Plus olacak.

Cihaz bu ayın başlarında sessizce Android Pie beta aşamasına geçmişti. Böylece Android Pie alan ilk Snapdragon 660 çipsetli telefon olacak.

CEO aynı zamanda dağıtımın bölgesel olarak ilerlediğini belirtmiş. Ancak çoğu kullanıcının eylül ayında güncellemeyi almış olacağının altını çizmiş.

Sürüm ve önem sırasına göre incelediğimizde, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 6.1 Android 9 Pie alacak sıradaki telefonlar olarak görünüyor. Elbette bu yalnızca bir tahminden ibaret.

HMD Global’in yeni Android işletim sistemi güncellemelerini tüm telefonlarına sunma konusundaki iddiası oldukça dikkat çekmişti. Bu iddiasını yerine getirip getirmeyeceğini hep beraber görelim.

Nokia 7 Plus özellikleri ve fiyatı:

6 inç 18:9 IPS tam HD+ ekran

3800 mAh batarya

Qualcomm Snapdragon 660 çipset

4 GB LPDDR 4 RAM

64 GB dahili depolama alanı (MicroSD ile 256 GB)

12 + 13 MP ZEISS ana kamera, 16 MP ZEISS ön kamera

3400 TL

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