Amerikalı çok uluslu yarı iletken üreticisi Qualcomm Snapdragon 855 yonga setinin TSMC dökümhanesinde 7 nm süreci üzerine inşa edileceği yönündeki söylentileri doğruladı.

Qualcomm Snapdragon 855 Özellikleri

Düşük hacimli üretim hali hazırda devam ediyor ve Qualcomm’un müşteri şirketleri Snapdragon 855 numunelerini aldı. Önceleri X24 ve X50 modemlerinin de 7 nm ile üretileceği doğrulanmıştı. Hatta bunlar arasından Qualcomm X50 pazara giriş yapan ilk 5G modemleri arasında yer alacak.

Snapdragon 855 özellikleri arasında daha yüksek performans, iyileştirilmiş batarya verimliliği ve elbette dahili yapay zeka işleme bulunuyor. Snapdragon 855 çıkış tarihi için önümüzdeki yılın ilk çeyreğine işaret edilmekte.

Ayrıca Qualcomm şirketinin yeni çipsetine “855” adını takacağı henüz doğrulanmadı. Ancak bir süredir gelen sızıntılar yonga setinin bu isimle piyasaya çıkacağını söylüyor. Diğer taraftan az sayıda olsa da bazı iddialarda şirketin dizüstü çiplerini akıllı telefon çiplerinden ayırmak adına yeni bir isimlendirme şemasını izleyebileceği belirtiliyor.

Bunun doğru olup olmadığını ilerleyen aylarda göreceğiz. Snapdragon 855 kullanan telefonlar için markete en erken giriş tarihi 2019 şubat ya da mart ayları olabilir. Snapdragon 855 benchmark sonuçları tek çekirdekte 3033 ve çift çekirdekte ise 10992 idi. Apple’ın geçen yılki A11 çipi ise aynı testten 4250 ve 10100 aldı. Yani 855, A11 karşısında tek çekirdekte epey geride olacak.

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