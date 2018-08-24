HTC U12 life resmen gerçek oluyor! Temmuz ayından bu yana cihaz hakkında birçok iddiaya rastlamıştık. Ancak şimdi HTC’nin Twitter sayfasından resmi onayı almış bulunuyoruz.

HTC U12 life Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Gönderide kullanıcıların 30 Ağustos yapılacak olan sıradaki duyuruyu beklemeleri söyleniyor. Çoğu insan yeni orta sınıf bir telefonu fazla ilgi çekici bulmayacak olsa bile, ilk söylentiler U12 Life’ın HTC tarafından yapılmayacağını gösteriyor. İddialar cihazın ODM tarafından tasarlanacağı yönünde.

Beauty and power meet on August 30th 2018. pic.twitter.com/pOVKlEzSGY — HTC (@htc) August 23, 2018

Önceki raporlara göre HTC U12 life özellikleri 6 inç, 1080 x 2160 piksel çözünürlüklü ekran, Snapdragon 636 yonga seti ve 4 GB RAM ile 18:9 en-boy oranı olarak sıralanıyor. Dahili depolama alanı 64 GB olacak ve microSD kart yuvası ile genişletilebilecek.

HTC U12 life kamerası 16 MP + 5 MP bir çift kamera düzeneğinden oluşuyor. Önde daha iyi özçekimler için LED flaş 13 MP sensör ile birleştirilmiş. Tüm her şey 3,600 mAh gibi geniş bir bataryadan besleniyor. Cihazda selefi gibi IP67 su geçirmezlik desteği olabilir.

Geçtiğimiz ağustos ayından bu yana, rivayet edilen tasarım detayları üzerine kurulu bazı HTC U12 life şematiklerine sahiptik. Bunların ne kadarının doğru çıkacağını hep beraber göreceğiz.

HTC U12 life özellikleri:

6 inç, 1080 x 2160 piksel ekran

Snapdragon 636 yonga seti

4 GB RAM; 64 GB depolama alanı

3600 mAh batarya

16 MP + 5 MP ana kamera

13 MP ön kamera

IP67 su geçirmezlik

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