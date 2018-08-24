ZTE’nin geri dönüşü, uzun zamandır beklenen Axon 9 Pro ile Berlin’deki IFA etkinliğinde gerçekleşecek. Çinli şirket tarafından yayımlanan bazı ürün resimlerinin ardından, cihazın benchmark testine alınması bazı temel özelliklerinin ortaya çıkmasını sağladı.

ZTE Axon 9 Pro Fiyat ve Özellikleri Belli Oldu

Çok çekirdekli testte oldukça iyi bir 8785 ve tek çekirdeklide ise 2399 puan alan ZTE Axon 9 Pro, “akershus” olarak adlandırılan bir Qualcomm işlemcisini kullanıyor. Bu da karşımıza 1,77 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci kümesini çıkartıyor. Kısacası tüm ipuçları bize cihazda Snapdragon 845 yonga setinin kullanıldığını gösteriyor.

Ayrıca test sonucunda 6 GB RAM’in listelendiğini de belirtmek gerekiyor. Ne yazık ki Geekbench cihazda Android 9 Pie yerine Android 8.1 yüklü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, ZTE’nin ne tür bir güncelleme planı sunacağı henüz belli değil.

Tasarım konusunda eskiye nazaran oldukça sert bir değişimin yaşandığı söylenebilir. Axon 7’de bulunan büyük hoparlör ızgaraları ve alüminyum gövde bu cihaz geride kalmış. Cam materyal, çentikli ekran ve arkada dikey çift kamera kurulumu ile Axon 9 Pro günümüzün alışılmış tasarım ögelerini taşıyor.

ZTE’nin Axon serisi, düşük fiyatlama ve benzersiz tasarımı sayesinde bir isim yapmış olmasına rağmen, şirketin ABD ile yaşadığı politik sorunlar markanın daha güvenli bir oyunu tercih etmesini sağlamış. Her şey yolunda giderse, gelecekteki sürümlerde eskiden olduğu gibi daha sıra dışı tasarımlar görmeye başlayabiliriz. ZTE Axon 9 Pro çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

ZTE Axon 9 Pro özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti

8 çekirdek CPU

6 GB RAM

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum